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بالصور.. محافظ الدقهلية أثناء تفقده "موقف" طلخا: لن أسمح باستغلال المواطنين

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الدقهلية أثناء تفقده "موقف" طلخا: لن أسمح باستغلال المواطنين

04:53 م الجمعة 30 يونيو 2017

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لعدم التزامهم بالتعريفة.. مشادات بين الركاب والسائقين في السويس (صور)

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لعدم التزامهم بالتعريفة.. مشادات بين الركاب والسائقين في السويس (صور)

الدقهلية - رامي القناوي:

تفقد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، موقف طلخا الجديد، للوقوف على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، التى أقرتها المحافظة، بعد قرار بزيادة المنتجات البترولية.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس هاشم عبد الوهاب، رئيس مركز ومدينة طلخا، والعميد ممدوح الحصي، مدير إدارة مرور الدقهلية، والمقدم دكتور شريف شعيشع، مدير المباحث.

وشدد المحافظ على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مطالبًا مدير إدارة المرور ورئيس مباحث المرور بشن حملات مستمرة على جميع مواقف سيارات السرفيس والأجرة، لمتابعة الالتزام بتطبيق التعريفة وسحب تراخيص السيارات التي يتلاعب سائقوها بالأجرة.

والتقى "الشعراوي" بعدد من المواطنين داخل الموقف، وطالبهم بسرعة الإبلاغ حال وجود تجاوزات من قبل أي سائق بالأجرة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يسمح باستغلال السائقين للمواطنين ورفع أسعار الأجرة، موجهًا رئيس مركز ومدينة طلخا، بتوفير قطعة أرض فضاء لنقل الموقف إليها وتجهيزه على أعلى مستوى.

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