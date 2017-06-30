5 أخطاء تجنبوها في ليلة الزفاف.. منها "عدم الاستعداد"



كتب - هشام عواض:

ليلة الزفاف هي ليلة خاصة بالزوجين، ويخططون لعدة سيناريوهات حول ما يجب أن يحدث فيها وكيف يجب أن تمر.

ويخطط الزوجين لقضاء الليلة بتوقعات ومفاهيم مختلفة، حيث تختلف المفاهيم عادةً وستستمر هذه الاختلافات في الظهور طيلة باقي حياتهم الزوجية، بحسب موقع "لبنان 24".

وجمع الكاتب سرينيفاس كريشنا سوامي في تدوينة نشرها على النسخة الأمريكية لموقع "هافينغتون بوست“، 5 أخطاء يجب أن يتجنّبها الأزواج في ليلة زفافهم كي يتأكدوا من بداية زواجهم بالطريقة الصحيحة.

- لا تتوقعا إقامة العلاقة

بالنسبة لمعظم النساء، يكون يوم الزفاف بمثابة سباق ماراثون يمكن أن يتسبب في إرهاقهن، كما أنها تجربة مُرهقة عاطفياً أيضًا. أما بالنسبة للرجال، فالأمر أسهل من ذلك بكثير؛ فهم لا يضطرون إلى المعاناة في اختيار بدلة زفاف مناسبة.

ويوم الزفاف طويل بالنسبة للزوج والزوجة، ومن المرجح أن يكونا مرهقين للغاية لدرجة قد لا تسمح بإقامة علاقة جنسية مثيرة. وعدم إقامة العلاقة في ليلة الزفاف أمر مقبول للغاية، وعوضاً عن ذلك يمكنكما قضاء الوقت في التواصل معًا من جديد والعناق والنوم.

- لا تفكرين في جسمك

لا تقلقي بشأن جسمك كلما اقترب موعد الزفاف، أنت تريدين أن يكون فستان الزفاف الذي طالما حلمتِ به، مناسبًا لكِ، أو ربما تريدين أن تكوني في أبهى صوركِ أمام زوجكِ ليلة الزفاف، وأيًّا ما كان السبب، فإن الحل الأمثل هو الأ تفكري في الأمر.

- كونا مستعدين

ربنا يؤدي التوتر وعدم التهيئة والاستعداد النفسي ليوم الزفاف، أن يُصاب الشخص بالحساسية، أو بصداعٍ شديدٍ، أو سوء الهضم، أو أن تنسى تناول أقراص وصفةٍ طبية.

لهذا احرصا على جمع كل الأدوية الضرورية واللوازم التي يمكنكم الوصول إليها بسهولة خلال ليلة الزفاف في حقيبة واحدة، وكلِّفا أحد أقاربكما أو أصدقائكما بمهمة التأكُّد من توفر كل شيء تحتاجانه خلال اليوم.

- ابتعدا عن الردود السلبية

المعاملات الإيجابية يمكن أن تساعد في توطيد العلاقة بين الزوجين، ولهذا يجب على العروسين أن يتعاملا مع بعضهما وكأنَّهما لن يرتكبا أي خطأ في يوم الزفاف.

- احرصا على الحفاظ الذكريات

يمكن لحفلات الزفاف الصاخبة، والأحاسيس العاطفية، والتوتر الشديد الذي ينتابك، أن تُنسيك حقيقة أنَّ هذا اليوم يخصك أنت وزوجتك/زوجكِ فقط.

ويمكنكما أن تصنعا معًا بعض الذكريات التي لن تُنسى، والتي ستُذكر كلًا منكما بسبب زواجه من الآخر، وربما تساعدكما في التغلب على المشاكل الزوجية. ومنها التقاط الصور والفيديوهات في الزفاف ومشاهداتها سويًا.