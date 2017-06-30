المنتخب الإسبانى والأمريكي يزوران منطقة الأهرامات

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قام المنتخب الاسبانى والأمريكي للشباب لكرة السلة بجولة سياحية في منطقة الأهرامات، اليوم الجمعة، على خلفية تواجدهما للمشاركة في مونديال السلة تحت 19 سنة، والتي تقام تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب اللاعبون عن سعادتهم بهذه الزيارة، وخاصة أن أغلبهم تعد هي زيارته الأولى لمصر وابدوا اعجابهم وانبهارهم بأحد اهم رموز الحضارة والمصرية حيث قاموا بجولة للأهرامات الثلاثة وأبو الهول كما اشتروا بعض الهدايا التذكارية التي تعبر عن الحضارة الفرعونية.

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الجدير بالذكر أن مصر تستضيف مونديال السلة خلال الفترة من 1 إلى 9 يوليو وتقام علي مجمع الصالات باستاد القاهرة بمشاركة 16 فريق.