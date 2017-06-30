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بالصورة.. البدري يتفقد أرضية «هيرو ستاديوم» قبل مواجهة زاناكو

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بالصورة.. البدري يتفقد أرضية «هيرو ستاديوم» قبل مواجهة زاناكو بالصورة.. البدري يتفقد أرضية «هيرو ستاديوم» قبل مواجهة زاناكو

التحرير

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حرص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حرص على تفقد أرضية ملعب هيرو ستاديوم، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام زاناكو الزامبي في الثالثة عصر غدا السبت، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقام البدري بتفقد أرضية الملعب برفقة مراقب المبارة الجنوب إفريقي يان ماكلود، من أجل التأكد من سلامة وجاهزية أرض الملعب لاستضافة المباراة.

يشار إلى أن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، حرصوا على قراءة الفاتحة قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم بملعب «هيرو ستاديوم» بمدينة لوساكا بزامبيا.

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التحرير

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