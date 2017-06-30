حسام البدري: درسنا زاناكو ..والمباراة فاصلة في مشوار دوري الأبطال

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الاستعداد لمباراة زاناكو الزامبي المقرر لها غدا السبت ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بدأ منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن المباراة هامة للغاية وفاصلة في مشوار الفريق بالبطولة.

وأكد البدري خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة، قبل مران الفريق بزامبيا، أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن مباراة الوداد الماضية أمام الأهلي هى ما زادت من صعوبة المجموعة على كل الفرق، وأيضا مواجهة القطن والوداد بالجولة الخامسة ستحمل نفس الأهمية والصعوبة.

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وأضاف المدير الفني للأهلي، أن الأهلي استعد لزاناكو بشكل جيد من خلال إراحة اللاعبين الأساسيين في مباريات الدوري المحلي الماضية، حتى يحصل الأساسيين على أكبر قسط من الراحة قبل المواجهة المرتقبة غدا.

وأشار المدير الفني على أن الأهلي لا يهمه أين يلعب ولكن الأهم هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التأهل لدور الثمانية من البطولة، مشيرا إلى أن الفريق استعد جيد من خلال دراسة فريق زاناكو في الأيام الماضية.