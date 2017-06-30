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لعدم التزامهم بالتعريفة.. مشادات بين الركاب والسائقين في السويس (صور)

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مصراوي Masrawy

لعدم التزامهم بالتعريفة.. مشادات بين الركاب والسائقين في السويس (صور)

04:28 م الجمعة 30 يونيو 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ أسوان يتابع تطبيق تعريفة

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ أسوان يتابع تطبيق تعريفة "الأجرة" الجديدة ويتوعد المخالفين

السويس - حسام الدين أحمد:

شهد موقف سرفيس الأقاليم في السويس، مشادات بين عدد من الركاب والسائقين العاملين على خط "السويس – المنصورة"، لرفض السائقين الالتزام بتعريفة الركوب التي أقرها اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، برفع الأجرة لتصبح 36 جنيهًا.

وقال عدد من السائقين، إن الأجرة المعتمدة بموقف "السويس" بمدينة المنصورة 40 جنيهًا، وهي ما دفعه الركاب، وهم في طريقهم للسويس صباح اليوم، وأقرها اللواء أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية.

وقال حسن جمعة، سائق مالك سيارة أجرة، ويعمل عليها بخط "المنصورة – السويس"، إنهم بعد ارتفاع الوقود أمس، قرروا زيادة الأجرة من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، وارتضى الركاب بذلك.

وأضاف حسن: "ارتضينا بما أقره محافظ الدقهلية، لكن أن الأجرة تزيد جنيه بس ده أمر غير مفهوم"، ولفت إلى أنهم سيعلقون صورة من قرار التعريفة بالجديدة بالدقهلية، في سياراتهم.

وفسر عادل محمد السيد، سكرتير لجنة الإشراف على المواقف الأمر قائلًا: "لجنة تحديد التعريفة الجديدة التي عقدت في السويس برئاسة اللواء حامد، استعانت بيان التعريفة السابقة والذي صدر في 4 نوفمبر الماضي إبان زيادة الوقود وقتها للمرة الأولى".

ولفت إلى أن تعريفة خط المنصورة، كانت 31 جنيهًا، وقررت اللجنة أمس زيادتها 5 جنيهات، عقب احتساب المسافة واستهلاك الوقود.

وأقر مجلس الوزراء، أمس الخميس، زيادة أسعار المحروقات، في إطار سياسة رفع الدعم، عن بعض السلع لترشيد الإنفاق.

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