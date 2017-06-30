النيابة تنتقل لمعاينة مسرح ذبح كبابجي لزوجته وطفلته بأبو النمرس

كتب -صابر المحلاوي:

انتقلت نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، إلي مسرح جريمة قتل كبابجي لزوجته وطفلته بأبو النمرس، لإجراء المعاينة التصويرية.

وكشفت المناظرة التي أجراها حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، عن جروح ذبحية برقبتي المجني عليهما ومازالت التحقيقات مستمرة.

كان قد أقدم كبابجي بمطعم شهير على التخلص من زوجته وطفلته لشكه في سلوكها ونسب الطفلة وتمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض عليه واحالته للنيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة اخطارا بمقتل ربة منزل وطفلتها بمنطقة ترسا بأبو النمرس وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد ضياء رفعت مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتبين من الفحص والتحريات أن زوج القتيلة وراء الجريمة حيث تبين انه يدعي "حازم . ا" كبابجي بمطعم شهير وأنه انتابه الشك في سلوك زوجته وشك في نسب طفلته البالغة من العمر شهر فقام بذبحهما .

تحركت قوة أمنية ترأسها المقدم هاني عكاشة رئيس مباحث أبو النمرس والرائد محمد خليل معاون مباحث أبو النمرس وتمكنت من ضبط المتهم واحاله اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث الي النيابة العامة للتحقيق .