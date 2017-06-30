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روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018

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مصراوي Masrawy

روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018

04:07 م الجمعة 30 يونيو 2017

روسيا تمدد عقوباتها على الغرب حتى نهاية 2018

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):

قررت الروسية تمديد عقوباتها على الغرب حتى نهاية، 2018 وذلك كرد فعل على تمديد الاتحاد الأوروبي عقوباته على روسيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المرسوم الخاص بتمديد العقوبات وأمر بنشره.

وتحظر العقوبات الروسية واردات الفاكهة والخضار ومنتجات اللحوم والألبان من كل من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وكندا، واستراليا، وبعض دول أخرى.

وكان الغرب قد فرض عقوبات على روسيا بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وتقديمها مساعدات عسكرية لانفصاليين في شرق أوكرانيا، وتتضمن العقوبات الغربية حظر سفر وتجميد حسابات مصرفية، وتقييد حصول روسيا على قروض غربية والتقنية المتقدمة في قطاعي النفط والغاز المهمين.

كان الاتحاد الأوروبي قد مدد، في الشهر الجاري، عقوباته على روسيا حتى نهاية 2017، وذلك على الرغم من مطالبات الشركات في ألمانيا وفي دول أخرى من دول التكتل، برفع العقوبات عن روسيا لأنها تعتبر أن هذه العقوبات ليس لها تأثير على المستوى السياسي في حل أزمة الصراع في أوكرانيا.

يذكر أن العقوبات الروسية كانت من الأساس مقررة حتى نهاية 2017، لكن بوتين مددها بشكل مبكر، لأن حظر الاستيراد يحمي صناعة المواد الغذائية المحلية، ومن ثم قررت القيادة الروسية الإعلان عن مدها بشكل مبكر.

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