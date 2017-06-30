بالصور.. بدء موسم السياحة العلاجية بواحة سيوة
بالصور.. بدء موسم السياحة العلاجية بواحة سيوة
04:06 م الجمعة 30 يونيو 2017
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وزير الثقافة يشهد توقيع كتاب النائب العام الأسبق "المواجهة القانونية
كتبت- مادي غيث:
تستعد إدارة محمية سيوة للقيام بحصرها السنوي لأعداد و جنسيات الوافدين للواحة بهدف السياحة العلاجية بالحمامات الرملية، وذلك استمرارًا لدور محمية سيوة الطبيعية للحفاظ على التراث الثقافي بالواحة.
كما قامت المحمية بتأليف ونشر كتاب باسم "دليل واحة سيوة.. والعلاج بالحمامات الرملية"، وذلك للحفاظ علي هذا الموروث القديم لأهالي سيوة، وتشجيعًا لنشاط السياحة العلاجية والبيئة بواحة سيوة.
ويبدأ موسم السياحة العلاجية بواحة سيوة فى الفترة من شهر يوليو، وحتى نهاية سبتمبر من كل عام، وذلك للعلاج بالحمامات الرملية الساخنة التى يتوافد إليها الكثير من المرضى سنوياً من كل أنحاء العالم.
وقد بلغ أعداد المرضى الراغبين للعلاج بالحمامات الرملية 5500 شخصًا وفقا للإحصائية السنوية لعام 2016 من مختلف الجنسيات وخاصةً السعوديين- الاماراتين- الكويتيين- اليبيين .
يذكر أن الحمام الرملي عبارة عن علاج شعبي تقليدي توارثته الأجيال بواحة سيوة؛ ومتوسط فترة العلاج 3أيام ؛ و قد أثبت نجاحه من خلال التجارب السابقة لعلاج الكثير من الأمراض ومن أهمها: الرطوبة - الروماتيزم - آلام الظهر والغضروف والعمود الفقري- ويوجد عدد 10مرادم شعبية متخصصة للعلاج بالحمامات الرملية في فصل الصيف ؛
وتعتبر أشهر أماكن الدفن بسيوة، هو منطقة الدكرور والشحايم بجوار القطاع الأوسط لمحمية سيوة، وكذلك بقرية بهى الدين المجاورة للقطاع الغربي لمحمية سيوة.
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