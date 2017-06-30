محافظة القاهرة: 10% زيادة بتسعيرة التاكسي الأبيض

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أعلنت محافظة القاهرة، أن الزيادة المقررة على بنديرة التاكسى الأبيض، بعد تحريك أسعار الوقود أمس 10% على الإجمالى، كما أكدت أن الزيادات على الانتقالات الخارجية للأقاليم 10% أيضا.

وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المحافظة نظمت حملات على المواقف بالتنسيق مع شرطة المرور لتطبيق التعريفة الجديدة ومنع استغلال المواطنين، وضبط المخالفين .

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كان مجلس الوزراء قد أقر أمس، الخميس، تحريكا فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، ليصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة .