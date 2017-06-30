أخبار عاجلة

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

غدا.. بدء صرف مقررات يوليو التموينية بالزيادة الجديدة

Google+ Print
غدا.. بدء صرف مقررات يوليو التموينية بالزيادة الجديدة غدا.. بدء صرف مقررات يوليو التموينية بالزيادة الجديدة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تبدأ شركتي الجملة "المصرية، والعامة" غدا السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين "البقالين" التموينين، ومنافذ جمعيتي بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم المقرر للفرد ليصبح 50 جنيها شهريا بدلا من 21 جنيهًا.

شاهد أيضا

وأكدت وزارة والتجارة الداخلية، جاهزيتها لصرف السلع بعد زيادة قيمة الدعم، مؤكدة إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية لتعديل قيمة الدعم على البطاقات بالزيادة الأخيرة، وإصدار توجيهات لشركتي الجملة بضخ ومضاعفة كميات السكر بنسبة 200% ومضاعفة كميات الزيت 150% لإتاحة السلع بعد زيادة قيمة الدعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

«نقابة البدالين» ترفع مشكلاتها لوزير التموين

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

التموين: اللحمة بـ 60 جنيها في عيد الأضحى (فيديو)

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

"البقالين" تبحث مع "التموين" إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين

التموين عن حذف من يتعدى راتبه الـ 1500 جنيه: شائعات لترويع المواطنين