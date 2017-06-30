غدا.. بدء صرف مقررات يوليو التموينية بالزيادة الجديدة

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تبدأ شركتي الجملة "المصرية، والعامة" غدا السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين "البقالين" التموينين، ومنافذ جمعيتي بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة قيمة الدعم المقرر للفرد ليصبح 50 جنيها شهريا بدلا من 21 جنيهًا.

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وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزيتها لصرف السلع بعد زيادة قيمة الدعم، مؤكدة إصدار توجيهات للشركات المشغلة للبطاقات التموينية لتعديل قيمة الدعم على البطاقات بالزيادة الأخيرة، وإصدار توجيهات لشركتي الجملة بضخ ومضاعفة كميات السكر بنسبة 200% ومضاعفة كميات الزيت 150% لإتاحة السلع بعد زيادة قيمة الدعم.