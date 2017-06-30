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السيسي: 30 يونيو قضت على الحكم الفاشي.. ونجدد العهد مع المصريين

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السيسي: 30 يونيو قضت على الحكم الفاشي.. ونجدد العهد مع المصريين السيسي: 30 يونيو قضت على الحكم الفاشي.. ونجدد العهد مع المصريين

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الجمعة: إن "مشهد ثورة 30 يونيو، سيظل ملهمًا لأجيال مقبلة من أبنائنا وبناتنا".

وأكد الرئيس، خلال كلمته بمناسبة حلول الذكرى الرابعة للثورة، أن 30 يونيو قامت للقضاء على الحكم الفاشي، مشيرًا إلى أن المؤسسات الوطنية دعمت الثورة.

وتابع: "نستهدف تغيير واقع ، ويجب أن ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم، والعين المنصفة لا يمكن أن تغفل الجهود التنموية التي تحدث، سواء من الإرادة السياسية للإصلاح أو من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي".

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واستكمل السيسي "أقمنا عددًا من المشروعات الكبرى لتحقيق التنمية، ونجدد العهد مع الشعب المصري بمواصلة العمل".

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التحرير

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