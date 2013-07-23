الحلقة (13) من "الرجل العناب": تيسير فهمي يفشل في مصالحة ابنه نظام

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 23-07-2013 03:20

في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الرجل العناب"، يعطي صريح بيه بيرم مائتي ألف جنيه كدفعة أولى من صفقة دخول عصفور لحزب "الصراحة راحة"، ويعطي بيرم عصفور خمسة آلاف جنيه نصيبه في المبلغ، ويخبره أنه أخذ سبعة آلاف جنيه فقط من صريح بيه.

يستمر الطفل نظام ابن النقيب تيسير فهمي في حالته المرضية، ويؤكد الطبيب أنه مصاب بصدمة، فيحاول تيسير أن يصارح ابنه إلا أنه لا يستجيب، وبعدها يغادر تيسير المنزل عقب مشاجرة مع زوجته.

مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، وإخراج شادي علي.