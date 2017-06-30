صور| ميادين كفر الشيخ خالية من الاحتفالات في ذكرى 30 يونيو

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كتب: عمرو الشامي

عزف أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، الموافق للذكرى السنوية الرابعة لثورة 30 يونيو، عن الاحتفال بهذه المناسبة كما يفعلون كل عام، وذلك وسط غضب شديد من ارتفاع أسعار الوقود التي أعلنها مجلس الوزراء أمس الخميس.

وغاب الاحتفال عن ميدان "النصر" الواقع بوسط مدينة كفر الشيخ، الذي كان دائما ما يتجمع فيه المواطنون للاحتفال بذكرى 30 يونيو، ولم يختلف الحال كثيرًا بميدان "الجامعة" الواقع بمدخل مدينة كفر الشيخ، حيث لم يشهد هو الآخر أي مظاهر للاحتفال كعادته السنوية، كما شهد ميدان المحافظة هو الآخر هدوءًا تاما.

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الحال نفسه شهده ميدان "الشهداء" بمركز قلين بكفر الشيخ ، حيث بدت فيه الحركة طبيعية وخالية من أي مظاهر للاحتفال.

كانت مديرية الأمن بكفر الشيخ قد أعلنت أمس الخميس، قيامها بإجراءات أمنية مشددة، لتأمين الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.