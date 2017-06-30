أوباما يجتمع مع جوكو ويدودو، أثناء عطلة في إندونيسيا

جاكرتا - (د ب أ):

التقى الرئيس الامريكي السابق، باراك أوباما مع الرئيس الاندونيسي، جوكو ويدودو اليوم الجمعة في قصر "بوجور" بإقليم جاوة الغربية، بعد أن وصل إلى قاعدة "حليم بردانا كوسوما" الجوية مع أسرته في وقت سابق من اليوم.

وكان في استقبال الرئيس الامريكي السابق أوباما، الذي توجه إلى القصر، الواقع جنوب العاصمة الاندونيسية بدون زوجته ميشيل وبنتيه ساشا وماليا في شرفة القصر الرئيس الاندونيسي ويدودو وزوجته إيريانا وكايسانج بانجاريب أصغر أبناء الزوجين.

وشوهد أوباما وهو يتحدث لفترة قصيرة مع ويدودو وإيريانا في واحدة من شرفات القصر، التي تطل على حدائق "لوش بوجور" النباتية، قبل أن يستقل عربة جولف مع ويدودو للتوجه إلى مقهى داخل الحدائق، طبقا لبيان من موقع وزارة الخارجية.

وقال حاكم جاكرتا، دجاروت سيف الهدايت، الذي استقبل أوباما في القاعدة الجوية، للصحفيين إن زيارة أوباما إلى المدينة، حيث قضى جزء من طفولته جاءت في الوقت المناسب، خلال إجازة عيد الفطر، حيث تشهد المدينة هدوء نظرا لان معظم سكانها كانوا مسافرين.

وكان أوباما قد وصل في 23 يونيو إلى جزيرة بالي ويقضي اجازة هناك حتى الاربعاء المقبل. وواصل هو وأسرته زيارتهما إلى يوجياكارتا لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يصل إلى جاكرتا، حيث قضى بضع سنوات من طفولته هناك بعد أن تزوجت والدته، ستانلي آن دونهام من رجل إندونيسي يدعى، لولو سويتورو.