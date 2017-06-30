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مصدر عسكري سوري: القوات الحكومية تسيطر على طريق حماة - الرقة

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مصراوي Masrawy

مصدر عسكري سوري: القوات الحكومية تسيطر على طريق حماة - الرقة

03:55 م الجمعة 30 يونيو 2017

مصدر عسكري سوري: القوات الحكومية تسيطر على طريق حماة - الرقة

الجيش السوري

دمشق - (د ب أ):

قال مصدر عسكري سوري إن الجيش السوري والقوات الرديفة فرضت، اليوم الجمعة، سيطرتها على طريق عام حماة - الرقة بشمال شرق سورية والذي كان تحت سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" منذ ثلاث سنوات .

وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، أن "الجيش السوري والقوات الرديفة واصلوا التقدم على طريق الرصافة - أثريا وسيطروا على قريتي جب عجاج وجب غرائب الصالحية وبعض النقاط المشرفة في ريف حلب الجنوبي الشرقي، ومنها قريتا خربة قصر المتياح وجبل عرقوب لتلتقي القوات المتقدمة من الرصافة مع مواقع الجيش السوري في بلدة أثريا بعد هروب عناصر تنظيم داعش باتجاه البادية في ريف الرقة الجنوبي ".

وتقدمت القوات الحكومية عبر محورين الأول من طريق الرصافة في ريف الرقة الغربي باتجاه الجنوب والثاني محور أثريا طريق الرقة شمالاً.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية أن " قوات تابعة للفرقة الرابعة تقدمت من اتجاه اثريا الرقة وقوات يقودها العميد سهيل حسن تقدمت من اتجاه الرصافة ".

وحققت القوات الحكومية منتصف الشهر الجاري تقدما حيث وصلت لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات إلى طريق الرقة - الرصافة جنوب مطار الطبقة العسكري، وبذلك أمنت طريقي دمشق- حماة والرقة -حماة واللذين فرضت عليهما عناصر داعش سيطرتها عليه منذ ثلاث سنوات تقريبا .

وفي جبهة ريف حمص الشرقي، قال المصدر العسكري إن الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة، واصل عملياته القتالية الناجحة ويطارد فلول داعش على محور آرك - السخنة الذي يبعد ثلاثة كيلومترات شمال وشرق محطة آرك للغاز بريف حمص الشرقي وقضي على العشرات من الإرهابيين.

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