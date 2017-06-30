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صور السيسي "وبالونات شو" في احتفالات بورسعيد بـ"30 يونيو"

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مصراوي Masrawy

صور "وبالونات شو" في احتفالات بورسعيد بـ"30 يونيو"

04:08 م الجمعة 30 يونيو 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وضعت المصالح الحكومية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أعلام ، وصورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مباني الدواوين العامة لها، في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

ووضعت عدد من مباني الأحياء "بالونات شو"، معلق بها لافتات قماشية، عليها عبارات تهنئة بمناسبة 30 يونيو، في الوقت الذي صدحت فيه مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية.

ووضعت إدارة الإشغالات بحي الضواحي، بوسترات التهنئة وصور لرئيس الجمهورية وأعلام مصر، على المدخل الجنوبي للمحافظة بمحيط كوبري الرسوة.

وأعلنت مديرية أمن بورسعيد رفع حالة الطوارئ بكافة الأقسام الشرطية التابعة لها، استعدادًا لتأمين احتفالات ذكرى 30 يونيو، ونشرت قوات تأمين إضافية من الضباط ولأفراد من بينهم عناصر مكافحة الشغب والإرهاب، بالإضافة إلى الدفع بعدد كبير من سيارات دورية راكبة وثابتة بكافة أنحاء المدينة، وتكثيف التواجد الأمني بمحاور المعديات المختلفة وكوبري النصر العائم والمجرى الملاحي لقناة السويس.

وشنت المديرية حملات تمشيطية على المناطق المتأخمة مع سيناء لتفويت الفرصة على أي عناصر مخربة للاختباء بالمناطق الجبلية، بجانب تكثيف التواجد الأمني بالقرب من المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية المختلفة ومجمع المصالح ومبنى الديوان العام للمحافظة، مع منع وقوف آية سيارات في الشوارع الرئيسية، وتكثيف الحملات المرورية لضبط الدراجات النارية بدون لوحات معدنية، من الممكن أن تستخدم في أية أعمال عنف، وانتشر خبراء المفرقعات في كافة الأحياء، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية لتلقي أية بلاغات.

ورفعت مديرية الشئون الصحية درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف مع التأكيد على توافر الأطقم الطبية في المستشفيات والوحدات الصحية، بجانب ضخ كميات كافية من الأدوية ومستلزمات الطوارئ ودعم فرق الانتشار السريع من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان في مستشفيات المحافظة.

في سياق متصل، وفرت مديرية الصحة أرصدة كافية من الأكسجين وأكياس الدم، بجانب التنسيق مع مرفق الإسعاف للتواجد في نقاط التجمع، تحسبًا لأي طوارئ، وإنشاء غرفة طوارئ للشئون العلاجية وأخرى للشئون الوقائية مع التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.

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