بالصور.. محافظ أسوان يتابع تطبيق تعريفة "الأجرة" الجديدة ويتوعد المخالفين

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، موقف الأقاليم بمدينة أسوان، لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

والتقى محافظ أسوان العديد من المواطنين بمواقف السيارات، واطمأن منهم على حسن معاملة السائقين معهم والالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب بخطوط السرفيس وسيارات الميكروباص التي تربط مدينة أسوان بمراكز المحافظة، وتعريفة التاكسي التى تراوحت الزيادة فيها من 10% إلى 15%.

ووجه محافظ أسوان السائقين بأهمية الالتزام بوضع استيكرات على السيارات، لتوضيح خط السير والتعريفة الجديدة الموزعة على جميع مواقف "السيرفيس" والتاكسي بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافط على ضرورة قيام ضباط المرور بالمتابعة المستمرة للتصدى لأي شكل من أشكال الخروج على القانون، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة سواء في الميكروباص أو السرفيس أو التاكسي العداد أو التاكسي الـ7 راكب. وقال إن قرارات الحكومة الأخيرة بتحريك أسعار المحروقات هي إجراء ضروري، وجاءت لتحقيق الصالح العام.

وأعطى المحافظ توجيهاته لجميع المسؤولين بالتواجد الميداني في الشارع، والإسراع في توزيع قوائم التعريفة الجديدة مع متابعة أى شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل حسم وحزم بما يحقق التوازن بين مطالب الراكب والسائق لأن الجميع مواطنين.