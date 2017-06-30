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بتكلفة 15 مليون جنيه.. وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير استاد الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

بتكلفة 15 مليون جنيه.. وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير استاد الإسكندرية (صور)

03:46 م الجمعة 30 يونيو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

تفقد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، المنشآت الشبابية والرياضية الجاري تطويرها في استاد الإسكندرية، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون جنيه.

وقال الوزير، إن أعمال تطوير استاد الإسكندرية تشمل تراك ألعاب القوى، بالإضافة إلى عمل المسطح الأخضر لملعب كرة القدم وتركيب كراسي المقصورة الرئيسية ومقصورة الإعلاميين ودعم قاعة المؤتمرات الصحفي بـ600 كرسي.

وأشار إلى تركيب سور جديد حول ملعب كرة القدم، وفقًا للاشتراطات الأمنية، ومد كابلات كهربائية وشبكة صرف صحي وخط حريق حول المدرجات، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء طلمبة مياه مخصصة لري الملعب لتوفير استهلاك المياه بنسبة 75%.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، تجهيز ميدان الوثب، والقفز والجري في ألعاب القوى بالإضافة إلى دوائر وميدان الرمي، وفقًا للمعايير العالمية، وتطوير الغرف الخاصة بخلع الملابس، وإنشاء استوديو تحليل مباريات وملحق خاص بالإعلاميين.

ومن ناحيته، أكد محافظ الإسكندرية على استعداد المحافظة لاستضافة الدورة العربية للألعاب لتعيد الإسكندرية إلي مكانتها الحضارية والرياضية، معربًا عن حرصه الدائم على أن تعود الإسكندرية لنشاطها الرياضي وكعروس البحر الأبيض المتوسط .

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