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بالصور.. محافظ الإسماعيلية للسائقين: لن أسمح بالمغالاة في "الأجرة"

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسماعيلية للسائقين: لن أسمح بالمغالاة في "الأجرة"

03:46 م الجمعة 30 يونيو 2017

الإسماعيلية_انجي هيبة:

تفقد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مجمع المواقف العمومية لسيارات نقل الركاب إلى الأقاليم، لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة.

والتقى "طاهر" بجموع السائقين والركاب المترددين على المجمع، واطمأن على توافق الجميع على الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمغالاة في رفع الأجرة، لتخفيف العبء عن المواطنيين، مطالبًا الجميع بتطبيق القانون.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية، شارع سعد زغلول بحي أول الإسماعيلية، بعد إبعاد الجائلين منه وافتتاحه مؤخرًا.

كان مجلس الوزراء، قد أعلن، الخميس، في بيان زيادة جديدة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إذ رُفع سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات للتر، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، وغاز البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه للأسطوانة.

جولة محافظ الإسماعيلية

جولة محافظ الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

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