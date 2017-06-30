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عمر خيرت: السيسي أنقذ مصر من مخطط كان يسعى لتدميرها

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مصراوي Masrawy

عمر خيرت: أنقذ من مخطط كان يسعى لتدميرها

03:59 م الجمعة 30 يونيو 2017

عمر خيرت: السيسي أنقذ مصر من مخطط كان يسعى لتدميرها

كتبت- ياسمين محفوظ:

شارك الموسيقار عمر خيرت، في الفيلم الوثائقي "مصر 1095"، الذي يتناول قصة 1095 يومًا من حياة مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال خيرت، في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة: "السيسي أنقذ مصر من مخطط كان يسعى لتدميرها وتفتيتها"، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام والتقدير للرئيس.

وأضاف الموسيقار خيرت: "أنا قليل الحديث في السياسة إلا أنه عندما طلب مني أن أقيم فترة حكم الرئيس السيسي خلال 1095 يومًا لم أتردد، خاصة أن هناك مشروعات عظيمة كانت تحتاج لـ20 عامًا لتنفيذها إلا أن السيسي نجح في تنفيذها خلال ثلاث سنوات فقط".

وشدد على أن السيسي رجل وطني يريد الخير لمصر، بقوله: "يضحي بشعبيته، ويتخذ قرارات اقتصادية صعبة من أجل مستقبل أفضل لمصر"، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس السيسي كان يجب أن يتم اتخاذها منذ عهود سابقة إلى أن الحكام السابقين تخوفوا من غضب الشعب حرصًا منهم على كرسي الرئاسة، وإعطاء الشعب مسكنات".

وتابع خيرت: "السيسي يدفع ثمن تراكمات الماضي، وسوء إدارة الحكومات السابقة للملف الاقتصادي".

وكان مجموعة من الشباب أعدوا فيلمًا وثائقيا يبرز أهم الإنجازات على مستوى عدة محاور مختلفة مثل التعليم والشباب والمرأة والاقتصاد ومكافحة الارهاب خلال 1095 يوما من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستضاف الفيلم عددا من الشخصيات العامة، لإبداء آرائهم حول فترة حكم الرئيس السيسي مثل، الكاتب الكبير يوسف القعيد، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والموسيقار عمر خيرت، والمؤلف الدكتور مدحت العدل، والدكتور حسام بدراوي، خبير التعليم، وغيرهم.​

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مصراوي Masrawy

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