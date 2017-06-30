محافظ القاهرة: لازيادة فى أسعار "النقل العام" و 50 قرشا "للسرفيس"

كتبت –ندى الخولى :

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أنه لن يتم زيادة قيمة تذاكر أوتوبيسات هيئة النقل العام فى نطاق القاهرة الكبرى ، ولفت فى بيان صحفى صدر اليوم أنه تم اقرار تعديلات في أجرة سيارات السرفيس في القاهرة بحيث يعكس ذلك الزيادة المتوقعة في تكاليف التشغيل بعد رفع السولار والبنزين.

وقال المحافظ بأن نسبة الزيادة ستكون 25 قرشا على الأجرة لمسافة 15 كيلو مترا، و50 قرشا على المسافة من 15 كيلو مترا لـ 30 كيلو مترا

مشيرا الى أن نسبة زيادة تعريفة الانتقالات من العاصمة إلي الأقاليم ستكون 10%زيادة من قيمة التعريفة الحالية لجميع الرحلات.

و ناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة كما كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور والشرطة و بمراقبة مواقف النقل الجماعى والسرفيس للإبلاغ عن أى تجاوزات.

كما قرر عبد الحميد تشكيل لجنة من المتخصصين وذلك لبحث صدور تعريفة مخصصة للتاكسى الأبيض بعد زيادة أسعار الوقود.

لافتا الى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة سوف تراقب التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بدقة