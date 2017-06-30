أخبار عاجلة

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: لازيادة فى أسعار "النقل العام" و 50 قرشا "للسرفيس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: لازيادة فى "النقل العام" و 50 قرشا "للسرفيس"

03:57 م الجمعة 30 يونيو 2017

كتبت –ندى الخولى :

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أنه لن يتم زيادة قيمة تذاكر أوتوبيسات هيئة النقل العام فى نطاق القاهرة الكبرى ، ولفت فى بيان صحفى صدر اليوم أنه تم اقرار تعديلات في أجرة سيارات السرفيس في القاهرة بحيث يعكس ذلك الزيادة المتوقعة في تكاليف التشغيل بعد رفع السولار والبنزين.

وقال المحافظ بأن نسبة الزيادة ستكون 25 قرشا على الأجرة لمسافة 15 كيلو مترا، و50 قرشا على المسافة من 15 كيلو مترا لـ 30 كيلو مترا 

مشيرا الى أن نسبة زيادة تعريفة الانتقالات من العاصمة إلي الأقاليم ستكون 10%زيادة من قيمة التعريفة الحالية لجميع الرحلات. 

و ناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة كما كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور والشرطة و بمراقبة مواقف النقل الجماعى والسرفيس للإبلاغ عن أى تجاوزات.

كما قرر عبد الحميد تشكيل لجنة من المتخصصين وذلك لبحث صدور تعريفة مخصصة للتاكسى الأبيض بعد زيادة أسعار الوقود.

لافتا الى أن الإدارة العامة لمرور القاهرة سوف تراقب التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بدقة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خطة تأمين ذكرى

    خطة تأمين ذكرى "30 يونيو" بالقاهرة.. استنفار أمني وعناصر سرية بالميادين

    أخبار
  • ارتباك بين سائقي

    ارتباك بين سائقي "الميكروباص" في إمبابة بعد رفع أسعار الوقود

    أخبار
  • سائقون بالجيزة بعد زيادة أسعار الوقود:

    سائقون بالجيزة بعد زيادة أسعار الوقود: "لا تراجع عن رفع الأجرة"

    أخبار
  • س و ج| مذكرة حكومية توضح أسباب خفض الدعم على الطاقة

    س و ج| مذكرة حكومية توضح أسباب خفض الدعم على الطاقة

    أخبار

إعلان

d32aa5b5b8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام