الحلقة (13) من "القاصرات": كمين مروري وهمي يستولي على بضاعة وأموال عبد القوي

كتب : منى السداوي منذ 57 دقيقة

في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "القاصرات"، يعرف عباس والد بياضة بكتب المؤخر ألفي جنيه فقط بدلا من 20 ألفا.

يطلب حسني يد عطر بطريقة غير مباشرة من عبدالقوي، وتخبر أم رباب عطر بحمل ابنتها، فيفزع رشاد ويخبر أمه، فتعترف بأنها من حرق الشونة.

تشك عطر بسبب كبر سن عبدالقوي" وصعوبة قدرته على الإنجاب، وتشكو ورد ابنة عطر من بياضة بسبب معاملتها السيئة، فتزعق بياضة في زوجها.

يكتشف مبروك أحد عمال عبدالقوي نقص 8000 جنيه من أموال البضاعة، ويفتش كمين مروري وهمي من تدبير شادية سيارة البضاعة ويكتشف كرتونة المخدرات، ويتم القبض على مبروك وعبدالقوي.

"القاصرات" تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة صلاح السعدني وداليا البحيري وعايدة رياض ونهال عنبر، والأطفال منة عرفة وملك زاهر ومي الغيطي وحنان عادل، وضيوف الحلقات سلوى عثمان وشمس.