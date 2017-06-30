بعد 4 سنوات من توليه منصبه.. وزير الأوقاف يعلن تفعيل استراتيجية البناء غدًا

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدء تفعيل استراتيجية البناء، غدًا السبت، بعد 4 سنوات من توليه منصبه.

وتولى الدكتور محمد مختار جمعة منصب وزير الأوقاف، في السادس عشر من يوليو عام 2013.

وقال وزارة الأوقاف، في بيان الجمعة، إن الاستراتيجية تدور حول البناء القيمي والأخلاقي، والعمل على استعادة دور المسجد في نشر القيم والأخلاق وخدمة المجتمع من خلال تفعيل دور المسجد بصفة عامة والمساجد الجامعة بصفة خاصة.

وأوضحت، الوزارة أن الوزير سيبدأ غدًا السبت، سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الأئمة والقيادات الدعوية والواعظات على مستوى الجمهورية، لشرح الاستراتيجية وآليات تنفيذها وسبل تفعيلها، مع 200 إمام من مديرية القاهرة بمسجد النور بالعباسية، يتبعه لقاء مع قيادات الدعوة بالمحافظة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم تكثيف برامج التدريب على مستوى الجمهورية للأئمة وخطباء المكافأة وللواعظات من خلال مراكز التدريب، وستتم الاستعانة بكبار أساتذة الأزهر الشريف، في تفعيل مدرسة المسجد الجامع، وبرامج تحفيظ القرآن الكريم.