أخبار عاجلة

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بعد 4 سنوات من توليه منصبه.. وزير الأوقاف يعلن تفعيل استراتيجية البناء غدًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد 4 سنوات من توليه منصبه.. وزير الأوقاف يعلن تفعيل استراتيجية البناء غدًا

03:41 م الجمعة 30 يونيو 2017

بعد 4 سنوات من توليه منصبه.. وزير الأوقاف يعلن تفعيل استراتيجية البناء غدًا

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بدء تفعيل استراتيجية البناء، غدًا السبت، بعد 4 سنوات من توليه منصبه.

وتولى الدكتور محمد مختار جمعة منصب وزير الأوقاف، في السادس عشر من يوليو عام 2013.

وقال وزارة الأوقاف، في بيان الجمعة، إن الاستراتيجية تدور حول البناء القيمي والأخلاقي، والعمل على استعادة دور المسجد في نشر القيم والأخلاق وخدمة المجتمع من خلال تفعيل دور المسجد بصفة عامة والمساجد الجامعة بصفة خاصة.

وأوضحت، الوزارة أن الوزير سيبدأ غدًا السبت، سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الأئمة والقيادات الدعوية والواعظات على مستوى الجمهورية، لشرح الاستراتيجية وآليات تنفيذها وسبل تفعيلها، مع 200 إمام من مديرية القاهرة بمسجد النور بالعباسية، يتبعه لقاء مع قيادات الدعوة بالمحافظة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم تكثيف برامج التدريب على مستوى الجمهورية للأئمة وخطباء المكافأة وللواعظات من خلال مراكز التدريب، وستتم الاستعانة بكبار أساتذة الأزهر الشريف، في تفعيل مدرسة المسجد الجامع، وبرامج تحفيظ القرآن الكريم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين جابر طايع رئيسًا للقطاع الديني بالأوقاف

    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين جابر طايع رئيسًا للقطاع الديني بالأوقاف

    أخبار
  • الأوقاف: قبول دفعة جديدة من خريجي الأزهر من الأئمة لدعم الوزارة

    الأوقاف: قبول دفعة جديدة من خريجي الأزهر من الأئمة لدعم الوزارة

    أخبار
  • الأوقاف: أجهضنا محاولات سيطرة السلفيين على ساحات العيد ولم نعاقب برهامي

    الأوقاف: أجهضنا محاولات سيطرة السلفيين على ساحات العيد ولم نعاقب برهامي

    أخبار
  • الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان

    الأوقاف: خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "ماذا بعد رمضان؟ وماذا أفدنا منه؟"

    أخبار

إعلان

ddf632f79d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ