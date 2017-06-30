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نجم ريال مدريد يخبر أصدقائه بانتقاله إلى مانشستر يونايتد

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نجم ريال مدريد يخبر أصدقائه بانتقاله إلى مانشستر يونايتد نجم ريال مدريد يخبر أصدقائه بانتقاله إلى مانشستر يونايتد

التحرير

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ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، اليوم الجمعة، أن الدولي الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم ريال مدريد، أخبر أصدقائه المقربين أنه صفقة انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الميركاتو الجاري إنتهت.

وكانت قد هبطت طائرة خاصة من العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس في إنجلترا، وسط تكهنات متزايدة بإغلاق صفقة موراتا صاحب الـ24 عامًا، خاصة أن زوجة اللاعب قامت بالإعجاب بحساب نادي مانشستر يونايتد، عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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وكانت تقارير قد قالت إن مانشستر يونايتد قد يضطر لدفع مبلغ يقرب من 70 مليون يورو، حيث أن ريال مدريد لا يريد الاستغناء عن اللاعب بمبلغ أقل من ذلك.

الجدير بالذكر أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يرى أن موراتا سيكون بديل مناسب جدًا للمصاب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، علاوة على أنه سيكون مثالي للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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التحرير

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