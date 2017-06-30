السيسي: "تحية للشعب الذي يتحمل بشموخ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي"
السيسي: "تحية للشعب الذي يتحمل بشموخ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي"
03:35 م الجمعة 30 يونيو 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - مصراوي:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المشروعات الكبرى انطلقت في أرجاء مصر كافة، وتم الشروع في تنفيذ برنامج طموح وجاد للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تغيير واقع مصر ومعالجة ما طال أمده من مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته للشعب بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو :"رغم أن تغيير واقع الشعوب يحتاج لوقت طويل، إلا أننا يجب أن ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم؛ فالعين المنصفة لا يمكن لها أن تخطئ الجهود التنموية التي تحدث في مصر، سواء من حيث الإرادة السياسية للإصلاح، أو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، أو تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي".
وأضاف الرئيس :"تحيةٌ إلى هذا الشعب، الذي يتفهم بوعيٍ وحكمة، القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخٍ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعبائه: ينظر إلى المستقبل بثقة، ويعلم علمَ اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".
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