بعد قليل.. عروض جوية في سماء مصر احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو
بعد قليل.. عروض جوية في سماء مصر احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو
01:41 م الجمعة 30 يونيو 2017
عروض جوية
كتب- مصطفى المنشاوي
قالت مصادر عسكرية، إن القوات الجوية تنظم عروض في سماء مصر، عصر اليوم الجمعة، بمشاركة المقاتلات متعددة المهام، وفريق الألعاب الجوية.
وأشارت المصادر إلى أن العروض الجوية تأتي في إطار مشاركة المصريين فرحتهم بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان من الحكم.
ويحتفل المصريون، اليوم الجمعة، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط تشديدات أمنية مكثفة في الشوارع والميادين الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية.
ورفعت مؤسسات الدولة كافة، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع الاحتفالات، فضلًا عن رفع حالة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف والتموين والشواطئ.
هذا ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب عصر اليوم، بمناسبة ذكرى الثورة.
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