أخبار عاجلة

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بعد قليل.. عروض جوية في سماء مصر احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد قليل.. عروض جوية في سماء احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

01:41 م الجمعة 30 يونيو 2017

بعد قليل.. عروض جوية في سماء مصر احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

عروض جوية

كتب- مصطفى المنشاوي

قالت مصادر عسكرية، إن القوات الجوية تنظم عروض في سماء مصر، عصر اليوم الجمعة، بمشاركة المقاتلات متعددة المهام، وفريق الألعاب الجوية.

وأشارت المصادر إلى أن العروض الجوية تأتي في إطار مشاركة المصريين فرحتهم بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو التي أطاحت بجماعة الإخوان من الحكم.

ويحتفل المصريون، اليوم الجمعة، بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط تشديدات أمنية مكثفة في الشوارع والميادين الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية.

ورفعت مؤسسات الدولة كافة، درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة والمديريات المختلفة، تزامنًا مع الاحتفالات، فضلًا عن رفع حالة التأهب في المستشفيات ومرافق الإسعاف والتموين والشواطئ.

هذا ومن المقرر، أن يلقي الرئيس عبدالفتاح ، كلمة للشعب عصر اليوم، بمناسبة ذكرى الثورة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ننشر النص الكامل لكلمة السيسي للشعب في ذكرى ثورة 30 يونيو

    ننشر النص الكامل لكلمة السيسي للشعب في ذكرى ثورة 30 يونيو

    أخبار
  • السيسي: ثورة 30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية

    السيسي: ثورة 30 يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية

    أخبار
  • تشديد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو

    تشديد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة تزامناً مع ذكرى ثورة 30 يونيو

    أخبار
  • هدوء بمحيط القضاء العالي ونقابة الصحفيين تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو

    هدوء بمحيط القضاء العالي ونقابة الصحفيين تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو

    أخبار

إعلان

b4e9010935.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)

بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو)