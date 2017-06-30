بالصور.. مدير أمن بني سويف يتفقد "المواقف" لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب

بني سويف - أحمد كامل:

تفقد اللواء عادل التونسي، مدير أمن بني سويف، اليوم الجمعة، عددًا من مواقف السيارات بالمحافظة، بينها موقف "محيي الدين" بمدينة بني سويف بالمراكز والمحافظات، للاطمئنان على التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

وشدد "التونسي" خلال الجولة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي سائق يخالف التعريفة الجديدة، مطالبًا بعدم مخالفة التعريفة الجديدة التي حددتها المحافظة وخطوط السير.

واعتمد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، الخميس، الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة بين الأقاليم والمحافظات والنقل الداخلي، وتعريفة التاكسي داخل مدينة بني سويف وشرق النيل، بعد تحريك أسعار الوقود.

وشدد "حبيب" على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات، ومتابعة التزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة سواء أجرة الأقاليم والمحافظات، أو تعريفة السرفيس والنقل الداخلي، منعًا للاستغلال أو المغالاة في الأجرة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

