تفاصيل فسخ خطوبة كهربا من شدوى الحضري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعد فترة استمرت نحو شهر أعلن الثنائي محمود عبد المنعم «كهربا» صانع ألعاب نادى الزمالك، والمنتقل على سبيل الإعارة لنادى اتحاد جدة السعودي، وشدوى الحضري كريمة عصام الحضري حارس المنتخب الوطني، فسخ خطوبتهما، ليتفاجأ الجمهور بهذا القرار، خاصة أنه كانت تجمعهما علاقة حب.

بوادر فسخ الخطوبة

قضى "كهربا" إجازة عيد الفطر المبارك فى الساحل الشمالى، وكانت تلك المرة هى الأولى التى يبتعد فيها اللاعب عن القاهرة دون اصطحاب خطيبته "شدوى الحضرى"، لم يقتصر الأمر هنا فقط، ولكن لفت انتباه كثيرين أيضًا ظهور "كهربا" في العديد من المناسبات التى حضرها من خلال الصور والفيديوهات التى نشرت عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، وعدم ارتدائه "دبلة الخطوبة"، الأمر الذى تسبب فى لفت انتباه جميع متابعيه.

أول تعليق لـ«شدوى الحضري»

بعد فسخ خطبتها من محمود كهربا، وجهت "شدوى الحضري"، رسالة مقتضبة لوالديها جاءت مصاحبة لصورة، عبر حسابها الشخصى على موقع مشاركة الصور الشهير "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "الجميع يذهب إلا أنتم".

تعليق عصام الحضري

شاهد أيضا

في رد مقتضب، علق الحضري على فسخ خطوبة محمود عبد المنعم "كهربا" من كريمته شدوى، خلال أحد التصريحات الصحفية قائلًا: "نعم تم فسخ الخطوبة، والنصيب أقوى من الطرفين وربنا يوفق الجميع"، وقام هو الآخر بحذف صور الخطوبة التى تجمعه بنجلته و"كهربا"، من على حسابه بموقع الصور الشهير، "إنستجرام".

رد فعل كهربا

على غرار "شدوى" قام "كهربا" بإزالة جميع الصور التى تجمعهما بعد فسخ الخطوبة، ما عدا صورة واحدة له هو والحضري وأمير مرتضى منصور نجل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

في وسط ذلك حرص "كهربا" على تجاهل الأمر، بينما علق أحمد يحيى وكيل أعماله قائلا: "مافيش نصيب".

الجدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بخطوبتهما في 12 مايو الماضي، وأقيم الحفل في الفيلا الخاصة بالحارس المخضرم بمدينة ٦ أكتوبر، واقتصر الحضورعلى الأصدقاء والأهل والأقارب فقط.



