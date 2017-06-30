الصحة: غرفة طوارئ لتأمين احتفالات 30 يونيو

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، على مدى الساعة منذ أمس وحتى اليوم، لمتابعة سير الخطة التأمينية التي وضعتها الوزارة لاحتفالات أعياد 30 يونيو.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات له اليوم الجمعة، أن الخطة تأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، حيث تتضمن رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات المحيطة بالكنائس والحدائق والمتنزهات والتجمعات، بالإضافة إلى توافر فرق طبية للانتشار السريع بها كل التخصصات الطبية لأي حادث طارئ.

وقال: "تشمل الخطة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتصل بغرف عمليات فرعية بالمحافظات"، مشيرا إلى أن الخطة تضم في عضويتها كلاً من قطاعات الطب العلاجي، والرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف والمركز القومي لخدمات نقل الدم والإدارة المركزية لشئون الصيدلة وهيئة التأمين الصحي وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية.

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وأضاف "مجاهد" أنه يتم متابعة مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات لحظة بلحظة مع التأكيد على جاهزية الفريق الطبي وتوافر الأدوية وأكياس الدم ومشتقاته والتأكيد على زيادة عدد الأطباء والتمريض، مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف بالجمهورية، لمتابعة تمركز سيارات الإسعاف بالأطقم الطبية الموجودة بها على الطرق السريعة.

وأكد "مجاهد" أن غرفة الأزمات والطوارئ لم تتلق أي بلاغ بحدوث أي طارئ منذ انعقادها وحتى الآن.