نائب يدعو زملائه بالبرلمان لمساندته لاستجواب الحكومة وسحب الثقة منها

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أعلن النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، رفضه للقرارات التي أعلنتها الحكومة بزيادة أسعار جميع المحروقات من بنزين وسولار وغاز وأنابيب بوتاجاز، موضحًا أن هذه القرارات تنسف «تشريعات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف في بيان، أنه سيتقدم بطلب استجواب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لسحب الثقة من الحكومة التي أصبحت «لاهم لها سوى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة أنه في أقل من عامين تضاعفت أسعار جميع المحروقات، مما أدى إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات، وأسعار تعريفة وسائل النقل والمواصلات».

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وقال إن هذه الحكومة أثبتت أن جميع سياساتها فاشلة، وأنها تسبح ضد التيار، ولم تنجح في ملفات جذب الاستثمارات والسياحة العالمية إلى مصر، وأصبح كل همها التفتيش في جيوب المواطنين الخاوية.

وناشد جميع زملائه بمجلس النواب مساندته في استجوابه لسحب الثقة من الحكومة، معتبراً أنها تضع البرلمان في حرج ومواقف صعبة مع المواطنين.