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نائب يدعو زملائه بالبرلمان لمساندته لاستجواب الحكومة وسحب الثقة منها

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نائب يدعو زملائه بالبرلمان لمساندته لاستجواب الحكومة وسحب الثقة منها نائب يدعو زملائه بالبرلمان لمساندته لاستجواب الحكومة وسحب الثقة منها

التحرير

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أعلن النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، رفضه للقرارات التي أعلنتها بزيادة جميع المحروقات من بنزين وسولار وغاز وأنابيب بوتاجاز، موضحًا أن هذه القرارات تنسف «تشريعات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح ».

وأضاف في بيان، أنه سيتقدم بطلب استجواب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لسحب الثقة من الحكومة التي أصبحت «لاهم لها سوى زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين خاصة أنه في أقل من عامين تضاعفت أسعار جميع المحروقات، مما أدى إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات، وأسعار تعريفة وسائل النقل والمواصلات».

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وقال إن هذه الحكومة أثبتت أن جميع سياساتها فاشلة، وأنها تسبح ضد التيار، ولم تنجح في ملفات جذب الاستثمارات والسياحة العالمية إلى ، وأصبح كل همها التفتيش في جيوب المواطنين الخاوية.

وناشد جميع زملائه بمجلس النواب مساندته في استجوابه لسحب الثقة من الحكومة، معتبراً أنها تضع البرلمان في حرج ومواقف صعبة مع المواطنين.

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