صور| مواطنون يحتفلون بـ«30 يونيو» في الإسكندرية: «بنحبك يا سيسي»

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نظم عدد من المواطنين في الإسكندرية، اليوم، عقب صلاة الجمعة، احتفالية بميدان القائد إبرايم بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

ورفع المتظاهرون المتواجدين بالميدان الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرددين هتافات مؤيدة له وأخرى تهاجم جماعة الإخوان، ومن بينها "بنحبك يا سيسي..أنت رئيسي"، و"تحيا مصر"، و "الإعدام للإخوان".

كما رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبوا عليها عبارات منها "لا للإرهاب"، و"اعدموا الإخوان"، و"السيسي عمهم وحارق دمهم"، و"لا للعملاء والمخربين".

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وشهد الميدان والشوارع المحيطة به تعزيزات أمنية كبيرة من جانب قوات الجيش والشرطة، والذين قاموا بنشر مدرعاتهم بطول طريق الكورنيش والشوا ع المؤدية للميدان لتأمين الاحتفالات به.