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سعد الهلالي: «النبي لم يأمر بترك اللحية.. والدين لم يقل إنها واجبة»

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سعد الهلالي: «النبي لم يأمر بترك اللحية.. والدين لم يقل إنها واجبة» سعد الهلالي: «النبي لم يأمر بترك اللحية.. والدين لم يقل إنها واجبة»

التحرير

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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، اليوم الجمعة: إن "بعض الفقهاء رأوا أن ترك اللحية من السنة، وبعضهم ذكر بأنها واجبة"، مشيرًا إلى أن البعض أيضًا قال: إنها "ليست سنة ومجرد عادة".

وأضاف "الهلالي" خلال برنامج "وإن أفتوك"، عبر فضائية "أون إي"، أن الآراء التي ذكرت وجوب تربية اللحية وكونها من سنة النبي، هي مجرد آراء فقهية منسوبة لأصحابها، مستكملًا: "يعني مش ربنا اللي قال، ولا النبي".

وتابع: "أتحدى شخص يقولي إن النبي قال بإن تربية اللحية واجبة، والله لم يقُل، وحديث (قصوا الشارب وحفوا اللحى) له ثلاث دلالات وليس واحدة، هل الأمر يدل على وجوب ولا استحباب ولا جواز؟ كل دلالة فقهية".

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واستكمل "الهلالي": "اللي مؤمن بأنها واجبة شيخ ضحك عليه وقاله إنها واجبة، أنت موهوم، قوله يا مولانا الدين لم يقل واجبة، بعض الفقهاء من قالوا بذلك، وآخرين قالوا مستحبة، وآخرين قالوا عادة، ليه تاخد رأي فقهي وتنسبه للدين؟".

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التحرير

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