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الحلقة (13) من "نيران صديقة": مدحت يستغل نفوذه ليطلِّق أميرة من طارق

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الحلقة (13) من "نيران صديقة": مدحت يستغل نفوذه ليطلِّق أميرة من طارق الحلقة (13) من "نيران صديقة": مدحت يستغل نفوذه ليطلِّق أميرة من طارق

كتب : سارة محمد منذ 46 دقيقة

في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "نيران صديقة"، تعود الأحداث مرة أخرى إلى عام 1993، ليعود رأفت من الخارج غنيا ويطلب من أميرة الزواج، لكنها لا تخبر رأفت بأنها لم تتزوج، وتقنعها نور بأن تتزوج منه خصوصا بعد أن تم القبض على طارق وعدم استطاعتها معرفة أي شيء عنه منذ فترة طويلة، وتطلب سمرة من ابنتها أميرة أن تتخلص من حملها، وتسأل أميرة مدحت أن يساعدها على لقاء زوجها طارق، وتطلب منه الطلاق كي تستطيع الزواج من رأفت.

يحاول طارق تدمير حياة مدحت الذي اشترك في حبسه، فيخبره أنه كان على علاقة بزوجته نهال، وأن الجنين الذي في بطنها ابنه وجاء نتيجة العلاقة بينهما، خاصة أن مدحت لا يستطيع أن ينجب، وتحاول سمرة التخلص من الجنين عن طريق إجهاض ابنتها، فتتعرض أميرة للموت، وتأتي نهال من الكويت لتطلب منها أن تسافر معها إلى هناك حتى تلد وتحتفظ بالطفل، ليتربى على أنه ولدها وليس ابن أميرة.

يوافق طارق على السفر إلى أفغانستان لمقابلة أسامة بن لادن، ويستغل مدحت نفوذه ليطلق أميرة من طارق انتقاما منه، وترفض نور الزواج من الرجل الثري الذي عرَّفها عليه سليم عثمان، وتطلب نور من سليم أن يتزوجها حتى تستطيع أن تتخلص من زواج الرجل، وتساومه على أنه إذا لم يتزوجها ستفضحه، فيوافق.

مسلسل "نيران صديقة" بطولة منة شلبي وعمرو يوسف ورانيا يوسف وكندة علوش وظافر العابدين وصبري فواز وسلوى خطاب ومحمد شاهين وباسل الخياط ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف محمد أمين راضي.

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