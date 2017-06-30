إدارة أزمات المحافظة: هدوء بمواقف سيارات الأجرة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال المهندس محمد عبد الله، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، إن الغرفة لم تسجل أي مشكلات في مواقف سيارات الأجرة، على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مضيفًا أن الحالة العامة بتلك المواقف هادئة، وسط متابعة مستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأكد مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الغرفة في حالة انعقاد دائم، على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين، ورصد أي مخالفات تتعلق بتعريفة الأجرة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال هذا الأمر، وفقًا لتوجيهات محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

ودعا عبد الله، الأهالي بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عبر الخط الساخن 114 المخصص لتلقي شكاوى المواطنين، بشأن وجود مخالفة في تعريفة الركوب الجديدة.

وأشار إلى أن محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، وجه المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، بتكثيف الرقابة، والحملات التموينية، على المخابز بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة حالة رغيف الخبز للمواطنين، وكيفية توزيعه بالشكل الأمثل، منعًا لأى تلاعب في عملية التوزيع، أو استغلال زيادة أسعار الوقود.