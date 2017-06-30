بكين تنتقد العقوبات الأمريكية على بنك صيني لتعاملاته مع كوريا الشمالية

واشنطن/بكين - (د ب أ):

انتقدت الصين اليوم الجمعة قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على "بنك أو دان دونج" الصيني بناء على تعاملات مزعومة مع كوريا الشمالية.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، العقوبات وذلك "للضغط بأقصى صورة ممكنة" على كوريا الشمالية بشأن برامج تطوير الصواريخ البالستية بعيدة المدى والأسلحة النووية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن مونشن، أمس إن البنك الصيني عمل كقناة للنشاط المالي غير الشرعي لكوريا الشمالية، وأضاف أن المحققين في إدارته يعتبرون البنك "مصرفا أجنبيا يمارس غسل الأموال بشكل رئيسي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانج، في إيجاز صحفي في بكين أن الصين تعارض فرض عقوبات خارج إطار عمل مجلس الأمن الدولي، " سيما عندما تقرر دول أخرى فرض عقوبات على منظمات وأفراد صينيين".

وأضاف أن الصين ستتعامل مع أي شركة أو مواطن صيني انتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بكوريا الشمالية و" تحث بشدة " الولايات المتحدة الأمريكية بتصحيح " قرارها الخاطئ ".

وتابع : "نحن جادون بشأن تعهدنا والتزامنا تجاه القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية ويلاحظ الجمهور العام جهودنا".