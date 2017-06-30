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وزارة الداخلية التونسية: طعن السائحتين الألمانيتين "ليست عملية إرهابية"

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مصراوي Masrawy

وزارة الداخلية التونسية: طعن السائحتين الألمانيتين "ليست عملية إرهابية"

02:55 م الجمعة 30 يونيو 2017

وزارة الداخلية التونسية

تونس - (د ب أ):

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح، أنه لا صلة لعملية طعن السائحتين الألمانيتين بالإرهاب، حسب تقارير أولية.

وقال إنّ المعتدي، البالغ من العمر 37 سنة ويعاني من اضطرابات نفسيّة ويتعاطى أدوية مهدّئة منذ سنة 2011، هاجم عائلة تتكوّن من أب وأمّ وابنة (27 سنة) كانوا يتجولون في سوق "البلغة" بنابل.

وأوضح ياسر مصباح أنّ الأب لم يتعرّض للإعتداء، متابعا أنّ الأمّ المصابة بطعنة على مستوى الكتف تلقت الإسعافات اللازمة وهي في حالة جيّدة، فيما نُقلت ابنتها إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بنابل وحالتها مستقرة.

كان مصدر بالمستشفى الجهوي بنابل التي تبعد -60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة- قد صرح لوكالة الأنباء الألمانية، بأن سائحة ألمانية وابنتها قد تعرضتا للطعن بسكين،في "سوق البلغة" السياحي في المدينة. واضاف المصدر ان الأبنةاصيبت في البطن و تخضع الآن لعملية جراحية دقيقة في المستشفى.

كما تعرضت والدتها، 51 عامًا، إلى إصابات خفيفة وحالتها مستقرة.

يذكر أن السياحة ،وهى مصدر رئيسي للدخل في تونس ، تضررت بشدة جراء هجمات إرهابية في عام 2015 استهدفت متحف باردو ونزل امبريال مرحبا بسوسة سقط خلالها 59 قتيلا من السياح.

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مصراوي Masrawy

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