رئيس وزراء الهند يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
رئيس وزراء الهند يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
02:54 م الجمعة 30 يونيو 2017
ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند
نيودلهي - (د ب أ):
من المقرر أن يصبح ناريندرا مودي الاسبوع المقبل أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل، في زيارة من المتوقع أن تدعم العلاقات والتعاون في مجالات مثل الدفاع والتجارة.
وقال مسؤولون من وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن مودي سيصل إلى تل أبيب يوم الثلاثاء المقبل وسيجري محادثات مع نظيره الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو في اليوم التالي.
وسيلتقي مودي أيضا مع كبار رجال الاعمال الاسرائيليين وسيقوم بزيارة لإحياء ذكرى جنود هنود دفنوا في مقبرة في حيفا.
وذكر مسئول دبلوماسي هندي بارز يدعى بي. بالا بهاسكار أن البلدين يعملان على "تنويع وتعزيز التعاون الثنائي" إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للتعاون.
وذكر مسؤولون أنه من المحتمل أن يتم إبرام اتفاقيات في مجالات الدفاع والزراعة وإدارة المياه والعلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والتجارة.
يذكر أن الهند، التي ترتبط بعلاقات منذ فترة طويلة مع العالم العربي وتؤيد القضية الفلسطينية منذ عقود أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 1992 .
وشهدت العلاقات الثنائية دفئا في الاعوام الماضية، حيث برزت إسرائيل كمورد أسلحة رئيسي للهند.
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