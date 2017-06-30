برلين تطلب بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم بغاز السارين في سورية

برلين - (د ب أ):

طالبت الحكومة الألمانية بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون السورية، بعدما أكدت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اليوم الجمعة أنه تم استخدامه خلال الهجوم الذي راح ضحيته عشرات الأشخاص في أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر اليوم الجمعة في برلين إنه من المهم الآن أن يجرى بسرعة تحديد مرتكبي هذا الهجوم، الذي استخدم فيه غاز السارين السام، وتقديمهم للمحاكمة.

وأضاف أن الحكومة الألمانية تنتظر أيضا من روسيا والصين الاستعداد للاهتمام بهذا الأمر ومحاسبة المسؤولين عنه "بطريقة مناسبة" حال ثبتت إدانتهم دون أدنى شك في يوم ما.

وذكر شيفر أن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيبدأ الآن التحقيق مع المسؤولين المشتبه بهم.

وبحسب بيانات شيفر، فإن جميع الأدلة تشير إلى تحمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية هذا الهجوم.

وذكر شيفر أنه إذا تم التأكد من صحة هذا الاشتباه فإن ذلك سيكون بمثابة "انتهاكا فادحا جديدا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، مضيفا أن مجلس الأمن بمقدوره فرض عقوبات على أفراد و"نظام سياسي" أيضا "إذا تبين وجود خطر يهدد السلام والأمن".