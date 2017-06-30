تركيا تمنع صحفي بهيئة "بي بي سي" من دخول أراضيها

إسطنبول - (د ب أ):

منعت تركيا صحفيا يعمل لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من دخول أراضيها في مطار إسطنبول أتاتورك ورحلته من البلاد، بحسب الموظفين بهيئة الإذاعة والصحفي نفسه.

وقال جيار جول وهو مراسل تلفزيوني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي : " أمس في مطار إسطنبول تم احتجازي وتفتيشي واستجوابي، ثم جرى ترحيلي بسبب تقاريري لهيئة (بي بي سي)".

وكان جول قد اعد تقاريرا بشكل واسع عن القضايا الكردية في المنطقة. ومن غير الواضح ما إذا كان تقرير بعينه هو السبب وراء ترحيله.

وتم إعادته إلى كردستان العراق من حيث كان قد أتى. ومنها سيتوجه إلى لندن.

كثفت تركيا الإجراءات ضد الصحفيين، حيث رحلت أو منعت بعض الصحفيين الأجانب من الدخول.

وبحسب الاتحاد الأوروبي للصحفيين، يقبع 165 عاملا بمجال الإعلام حاليا في السجون في تركيا، بينهم المراسل الألماني دينيز يوجيل. وأغلبهم متهمين بجرائم على صلة بالإرهاب.

وتندرج تركيا في المرتبة 155 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الذي تعده منظمة مراسلين بلا حدود.