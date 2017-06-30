بالصور- "عم أحمد" بائع الترمس في الميدان الإبراهيمي: "30 يونيو وش السعد عليّا"

كفر الشيخ - إسلام عمار

بجوار "تروسيكل" مزين بأعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي و"قراطيس" الترمس، في الميدان الإبراهيمي بدسوق، يقف الحاج أحمد أبو اليزيد، 59 عامًا، الشهير بـ"أحمد ترمس"، حيث التقاه "مصراوي"، متحدثًا عن فضل ثورة 30 يونيو على مبيعاته والبلاد.

"ثورة 30 يونيو وش السعد عليا.. حققت فيها أعلى مبيعات الترمس.. وأعلام مصر".. هكذا عبّر الحاج "أحمد"، عن سعادته بالثورة، قائلًا: "كنت واحدًا من ضمن الناس أترقب البيان الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التلفاز، عندما كان وزيرًا للدفاع وقتذاك، ورغم إنشغالى وقتها ببيع الترمس، وأعلام مصر، لكنى كنت مع حركة ترقب البيان لحظة بلحظة".

ويضيف أحمد ترمس: "ما قبل 30 يونيو ولحظة إعلان الرئيس السيسى خطاب توفيق الأوضاع للقوى السياسية فى مصر، علقت لافتات وصور وبانرات للسيسي وهو مرتدى بذته العسكرية، وتلقيت تهديدات وقتها من عناصر إخوانية، بعزلي من مكاني في الميدان الإبراهيمى، والتعدى عليّ مالم أنزع صور الرئيس، ولكنى رفضت وأصررت على موقفي".

ويوضح "عم أحمد": "يوم 19 يونيو أي ما قبل الثورة بحوالي 11 يومًا، وهو توقيت اندلاع أحداث الميدان الإبراهيمى، والتى تضمنت اشتباكات بين عناصر الإخوان وشباب من القوى السياسية، تكبدت خسائر تقدر قيمتها بـ50 ألف جنيه، بسبب إصابة نجلي في الفكين".

ويشير "أحمد" إلى أن أسعار الترمس والبقوليات فى الأيام الحالية، التى تواكب الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، ارتفعت بشكل مبالغ فيه، فوقت الثورة كان سعر كيلو الترمس 3 جنيهات، والآن وصل إلى 10 جنيهات، والحمص ارتفع من 5 جنيهات إلى 40 جنيهًا، والفول من 5 إلى 15 جنيهًا، والحلبة من 6 إلى 15 جنيهًا. .