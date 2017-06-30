الأهلي يؤدي مرانه الأخير عصر اليوم بزامبيا

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يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب «هيرو ستاديوم» بالعاصمة الزامبية لوساكا؛ استعدادا لمواجهة زاناكو الزامبي والمحدد لها الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى حسام البدري، المدير الفني للأهلي للوقوف على الملامح النهائية لطريقة اللعب وخطة المباراة، وتوضيح بعض النقاط الفنية المهمة للاعبيه في مران اليوم.

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ويحضر المدير الفني للنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات في إستاد «هيرو ستاديوم».

ويعقد المؤتمر بحضور جميع وسائل الإعلام الزامبية والعالمية المتابعة للمباراة، ضمن ترتيبات الكاف؛ حيث تنص إجراءات إقامة المباراة على ضرورة عقد مؤتمر صحفي للمدير الفني لكل فريق من الفريقين المتنافسين.