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الأهلي يرتدي الزي الأزرق أمام «زاناكو»

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الأهلي يرتدي الزي الأزرق أمام «زاناكو» الأهلي يرتدي الزي الأزرق أمام «زاناكو»

التحرير

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن زي الفريقين - الأهلي وزاناكو - تحدد مسبقا قبل مواجهة الفريق السبت وقبل إقامة الاجتماع الفني المحدد له السادسة مساء اليوم الجمعة.
 
وأوضح مدير الكرة أن الأهلي سيرتدي الزي الأزرق بالكامل، بينما يرتدي فريق زاناكو الزامبي القميص الأحمر والشورت الأسود. 

وقام سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي، بزيارة ملعب «هيرو ستاديوم»؛ لتفقد أرضية ملعب المباراة قبل المران الرئيسي للفريق المحدد له الثالثة عصر اليوم الجمعة. 

ومن جانبه قال سيد عبد الحفيظ إن أرضية الملعب سيئة وصلبة وغير مستوية عكس المظهر الخارجي للإستاد الذي يبدو منظما وعلى درجة جيدة لاستقبال المباريات. 

وأوضح عبد الحفيظ أنه قدم تقريرا للمدير الفني الكابتن حسام البدري حول أرضية الملعب وأبعاده قبل أن يؤدي الفريق أول تدريباته عليه عصر اليوم الجمعة. 

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يشار إلى أن اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في زامبيا، تلقى دعوة من رجائي سفير في زامبيا لحضور حفل عشاء للبعثة بالكامل بعد مباراة الأهلي وزاناكو. 

وطلب شمس من السفير المصري في زامبيا تأجيل قبول الدعوة بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري ووفق ظروف الفريق وحجز الطيران للقاهرة.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت على ملعب «هيرو ستاديوم» بالعاصمة الزامبية لوساكا.

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