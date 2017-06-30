«عبدالحفيظ وأيوب» يتحدثان عن مفتاح الفوز على «زاناكو»

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أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أهمية مباراة الأهلي و« زاناكو» والتي تقام في إطار الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت على ملعب «هيرو ستاديوم» بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وأوضح عبدالحفيظ أن أهمية المباراة تأتي بسبب شدة وسخونة الصراع على الصعود في تلك المجموعة، وكذلك لصعوبة المباراة نفسها التي تقام على ملعب زاناكو ووسط جماهيره.



وأشار عبدالحفيظ إلى أن فريق زاناكو منافس قوي للأهلي من بداية دور المجموعات، والجهاز الفني للفريق يعلم هذه النقطة جيدا، وأنه سيدافع بشراسة عن حظوظه في التأهل خصوصا حينما يواجه الأهلي.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على أن حالة التركيز لدى اللاعبين والجهاز الفني في أعلى درجاتها من اليوم الأول للاستعداد للمباراة، متمنيا أن يكون التوفيق حليفا للاعبين في هذه المباراة.

وختم عبدالحفيظ حديثه بالتأكيد على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني لتجاوز تلك المباراة، وإنجاز الأهداف الإيجابية المطلوبة منها، وفي مقدمتها تحقيق الفوز وصدارة المجموعة؛ من أجل مواصلة المشوار الإفريقي بنجاح.

من جانبه أكد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، صعوبة مواجهة الأهلي مع زاناكو، واعتبرها مباراة مهمة للغاية في مشوار الفريق نحو دور الثمانية.

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واعتبر أيوب «زاناكو» من المنافسين المميزين في دوري الأبطال الإفريقي هذا الموسم بشكل عام، ووقوعه في مجموعة الأهلي من البداية في وجود الوداد والقطن الكاميروني زاد من حدة المنافسة لحجز بطاقتي التأهل لدور الثمانية من بطولة إفريقيا.

وأوضح أيوب أن الطقس في زامبيا مميزة حتى الآن، بالرغم من اللعب في الثالثة عصرا، والذي دائما ما يكون له تأثير على الفرق المصرية بشكل عام، والتي اعتادت اللعب مساء وفي أجواء مميزة، ولكن الطقس في زامبيا طيب حتى الآن.

وأشار إلى أن أرضية ملعب فريق «زاناكو» ليست بالشكل المطلوب، ولكن الأهلي قادر بالروح والإصرار وخبرات لاعبيه في التغلب على هذه النقطة السلبية التي تتواجد في اللقاء.

وأضاف المدرب العام للأهلي أن الفريق استعد جيدا للمنافس الزامبي من خلال متابعة الجهاز الفني للكثير من مبارياته سواء في الدوري الزامبي أو في دوري الأبطال، وقام بشرح طريقة لعب المنافس للاعبين في أكثر من محاضرة، مؤكدا أنه يتمنى أن يكون التوفيق حليفا للاعبين في هذا اللقاء.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر السبت على ملعب «هيرو ستاديوم» بالعاصمة الزامبية لوساكا.