«سليمان» يشرح لحراس الأهلي طريقة أداء مهاجمي «زاناكو»

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قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه عقد أكثر من محاضرة خاصة مع ثلاثي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم، ومحمد الشناوي، لشرح طريقة أداء مهاجمي فريق زاناكو الزامبي وكيفية تحركاتهم في الخط الأمامي وداخل منطقة الجزاء.

وأوضح سليمان أن الحراس الثلاثة يؤدون تدريبات تنافسية في منتهى القوة فيما بينهم؛ استعدادا لمواجهة زاناكو التي وصفها بالمهمة والمؤثرة في مشوار الأهلي الإفريقي.

وأشار سليمان إلى أن الثنائي شريف إكرامي، ومحمد الشناوي هما الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في مواجهة زاناكو، باعتبارهما الأكثر جاهزية من خلال مشاركتهما في المباريات بالفترة الأخيرة، بينما يؤدي عادل عبد المنعم تدريباته بمنتهى الجدية.

وتمنى سليمان التوفيق للحارس الذي سيشارك أساسيا، وأن يكون عنصرا إضافيا في تلك المواجهة التي يتمنى أن يكون الفوز فيها من نصيب الأهلي.

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من جانبه أكد أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالفريق، أنه يعمل وفق برنامج بدني حدده الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة زاناكو المرتقبة.

وأوضح الشعلالي أن اللاعبين خضعوا منذ المران الأول في زامبيا لبرنامج بدني متوازن؛ للتخلص من إجهاد الرحلة الشاقة وبالتوازي مع النواحي الفنية التي يؤدونها في التدريبات يوميا.

وشدد الشعلالي على ثقته في تحمل اللاعبين ووصولهم لمعدلات لياقة بدنية مميزة يوم المباراة، والظهور في أفضل حالاتهم، وتحقيق الفوز المطلوب؛ من أجل صدارة المجموعة.

ويواجه الأهلي فريق زاناكو الزامبي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الثالثة عصر السبت على ملعب «هيرو ستاديوم» بالعاصمة الزامبية لوساكا.