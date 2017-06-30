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توج نادي تشيلسي بقيادة مديره الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" الموسم المنقضي، للمرة الثانية خلال آخر ثلاث مواسم.

وبدأ التنافس فى سوق الانتقالات الصيفية «الميركاتو»، الذى يشهد تنافسا شرسا بين العديد من الأندية على أبرز اللاعبين الموجودين على الساحة، وبالأخص مانشستر سيتى بقيادة مديره الفنى بيب جوارديولا الذى أنهى الموسم خالى الوفاض، للمرة الأولى فى تاريخه التدريبى.

وبدأ الصراع مبكرًا بضم مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا صانع ألعاب موناكو، وإيدرسون مورايس حارس مرمى بنفيكا البرتغالي، كما ضم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح جناح روما الإيطالي، في المقابل ضم مانشستر يونايتد السويدي فيكتور لينديلوف مدافع بنفيكا.

وفيما يلي نستعرض لكم - أفضل 10 فرق في تاريخ «البريميرليج» لم تتوج باللقب - وفقًا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية:

مانشستر يونايتد 1994-1995

بعد أن خسِر مانشستر يونايتد 6 مُباريات فقط -الأقل- و استقبَل 28 هدفًا فقط، وفوز تاريخي بـ9-0 أمام ايبسويتش تاون، يونايتد يخسر اللقب، وحرم الحارس التشيكي لنادي ويست هام حينها مانشستر يونايتد فرحة الفوز باللقب، وفاز به بلاكبيرن بالرغم من هزيمتهم في الآنفيلد.

نيوكاسل يونايتد 1995-1997

شهدت تلك الفترة إنهاء نيوكاسل في المركز الثاني لمرتين مُتتاليتين (خلف اليونايتد بـ4 نقاط في الموسم الأول)، وفي الموسم الثاني لم يكُن بنفس جودة الأول ولكنّه كان الموسم الذي شهِد تواجد الأسطورة آلن شيرار.

ليفربول 2008-2009

رينا بالحراسة، كاراجر بالدفاع، جيرارد، ألونسو وماسكيرانو بالوسط، وتوريس بالهجوم كانوا قوة مدمرة بدون أدنى شك، ولكن لكثرة التعادلات التي عانى منها ليفربول، ليفربول خسِر اللقب لصالح مانشستر يونايتد.

أرسنال 1998-1999

الموسم الذي عرف بثلاثية مانشستر يونايتد والنسيان لأرسنال، الموسم الذي ضغط آرسنال على اليونايتد حتى النهاية، حيث أنهى فيه آرسنال آخر 21 مُباراة بـ16 فوز وخسارة وحيدة فقط ولكن ذلك لم يكُن كافيًا للتويج.

تشيلسي 2006-2007

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بعد دوريين مُتتاليين، تشيلسي يُنهي الموسم بـ6 نقاط خلف البطل (مانشستر يونايتد) ولكن +15 نُقطة عن المركز الثالث، وحصل الإيفواري ديديه دروجبا على جائزة هدّاف البريميرليج بـ20 هدفًا.

ليدز يونايتد 1999-2001

الموسمين الذي لعِب ليدز خلالهم كرة مثالية ممتعة رائعة ولكن لم تكُن كافية، حيث أنهم انهوا الموسمين بالمركز الثالث والرابع على الترتيب.

مانشستر سيتي 2014-2015

فريق المان سيتي خاض سلسلتين طويلتين دون هزيمة خلال ذلك الموسم، كما حصل سيرجيو أجويرو، على لقب هدّاف البريميرليج حينها، علاوة على تسجيل الفريق 83 هدفًا.

مانشستر يونايتد 2011/2012

الفريق الذي لعِب 12 مُباراة بين شهري يناير وأبريل، وفاز بها جميعها بستثناء المُباراة التاريخيّة بين تشيلسي واليونايتد (3-3).

ليفربول 2013/2014

فريق شُجاع مع بريندان رودجرز، حيث حققوا 11 فوز مُتتالي بين فبراير و آبريل ولكنّهم فقدوا اللقب لصالح مانشستر سيتي.

توتنهام 2015-2017

موسمين توتنهام الرائعين، في الموسم الأول كان الفريق جيدًا ولكنهم انهوا الموسم بالمركز الثالث بعد الهزيمة أمام نيوكاسل، أمّا الموسم الثاني، لم يخسر فيه توتنهام أي مباراة على ارضه ولكن تشيلسي فاز باللقب.