«أوكوشا» و«بالاك» و«باجيو» ضمن أبرز 10 صفقات مجانية في التاريخ

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لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت الإنتقالات وسط ترقب من عشاق الكرة الأوروبية حول الصفقات التي ستبرم في الميركاتو الحالي وما إذا كان هناك لاعب سيحطم رقم بوجبا الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي مقابل 89 مليون إسترلني ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وفي وسط الأرقام الكبيرة التي تدفع في اللاعبين في الوقت الحالي، شهد التاريخ العديد من الصفقات المجانية التي أحدثت ضجة كبيرة نستعرض أبرزها في السطور التالية كالأتي:

1- زلاتان إبراهيموفيتش

انتقل إبراهيموفيتش من صفوف باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد في موسم 2016- 2017، ونجح في تسجيل 28 هدفًا في 46 مباراة خاضها في جميع المسابقات وتوج مع الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية والدرع الخيرية إلى جانب لقب الدوري الأوروبي.

وأتى انضمام إبراهيموفيتش لليونايتد بعد إقناع جوزيه مورينيو له بتجربة الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من الشكوك الكبيرة التي حامت حول قدرة اللاعب البالغ من العمر 35 عامًأ في التأقلم في واحد من أصعب الدوريات في العالم إن لم يكن أصعبها، إلا أن اللاعب السويدي قدم مستويات مميزة للغاية مع الشياطين الحمر وكان من الممكن أن يواصل مع الفريق لموسم أخر لولا الإصابة القوية التي تعرض لها في شهر أبريل الماضي.

2- سول كامبيل

انتقل كامبيل إلى صفوف أرسنال قادمًا من توتنهام في عام 2001 وبقى مع الفريق حتى عام 2006 ومن ثم عاد إلى المدفعجية من جديد في موسم 2009- 2010 ونجح في تسجيل 12 هدفًا في 211 مباراة خاضها مع أرسنال في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات إلى جانب لقب الدرع الخيرية.

وبعد انتقال كامبيل إلى أرسنال من أكثر الصفقات المثيرة للجدل في تاريخ الكرة، حيث وصف بالخائن من قبل جماهير توتنهام نظرًا للتنافس التاريخي بين الناديين.

3- روبرت ليفاندوفسكي

انضم ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014 وحتى الآن، ونجح الدولي البولندي في تسجيل 110 هدفًا في 147 مباراة خاضها في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الألماني 3 مرات ولقب كأس ألمانيا والسوبر الألماني.

ولم تستفيق جماهير دورتموند من رحيل جوتزه في عام 2013 إلى الغريم بايرن ليصدمهم ليفاندوفسكي في العام التالي بنفس الأمر ليصبح من أفضل المهاجمين في العالم وتلهث وراءه أندية كبيرة من حجم تشيلسي ومانشستر يونايتد التي أعربت عن استعدادها لدفع أي ثمن في المهاجم البولندي الذي انضم للعملاق البافاري بالمجان.

4- إيستيبان كامبيسو

انتقل كامبيسو إلى الإنتر قادمًا من ريال مدريد في عام 2004 وحتى 2014 ليسجل 51 هدفًا في 420 مباراة ويتوج بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات والسوبر الإيطالي 4 مرات إلى جانب الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويعد انتقال اللاعب الأرجنتيني إلى الإنتر من أفضل الصفقات المجانية ااتي عرفها التاريخ، والمثير في الأمر أن كامبيسو يعد من أساطير النادي الإيطالي على الرغم من انتقاله إليه بالمجان.

5- ستيف ماكمانامان

انتقل اللاعب الإنجليزي من صفوف ليفربول إلى ريال مدريد في عام 1999 وحتى 2003 ونجح في تسجيل 14 هدفًا في 152 مباراة وتوج بلقب الدوري الإسباني مرتين والسوبر الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرتين إلى جانب لقب السوبر الأوروبي.

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ونجح اللاعب الإنجليزي في حصد العديد من الألقاب مع الفريق الملكي في الوقت الذي عانى فيه ريال مدريد في الحصول على الألقاب ليدخل ضمن أساطير المرينجي على الموقع الرسمي للفريق بالنظر إلى الإنجازات التي حققها مع الفريق قبل أن يرحل في عام 2003 تجاه مانشستر سيتي في أعقاب وصول ديفيد بيكهام للريال.

6- بول بوجبا

انضم بوجبا لصفوف يوفنتوس قادمًا من مانشستر يونايتد في عام 2012 وحتى 2016 مسجلًا 34 هدفًا في 178 مباراة توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات والسوبر الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرتين.

ولم يحظى بوجبا بفرصة اللعب مع مانشستر ليقرر الرحيل إلى يوفنتوس حيث أصبح واحد من أبرز اللاعبين الصاعدين بقوة في القارة الأوروبية ويدخل في التشكيل الأفضل للدوري الإيطالي 3 مرات وتشكيل العام في عام 2015 ويعود بعدها إلى اليونايتد في صفقة قياسية جعلت منه اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

7- مايكل بالاك

انضم بالاك لصفوف تشيلسي قادمًا من بايرن ميونيخ في عام 2006 وحتى 2010 حيث أحرز 25 هدفًا في 166 مباراة توج خلالها بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات إلى جانب لقب الدرع الخيرية.

ورفض بالاك الإنضمام إلى مانشستر يونايتد بعدما حصل على الضوء الأخضر من بايرن ميونيخ للمغادرة عقب إنتهاء عقده مع الفريق، وعلى الرغم من الموسم السيء الذي حظي به في أول مواسمه مع تشيلسي بسبب ضعف المستوى والإصابات، إلا أنه نجح بعدها في تثبيت أقدامه ويصبح من أعمدة البلوز.

8- روبرتو باجيو

انتقل باجية من ميلان إلى بولونيا في موسم 1997- 1998 ليسجل 23 هدفًا في 33 مباراة، وذلك بعدما رفض فابيو كابيلو تواجده مع الفريق إلى جانب رفض أنشيلوتي انتدابه إلى بارما.

وكان هدف باجيو هو مساعدة الفريق على البقاء في الدوري، ولكن بفضل مستوى النجم الإيطالي، أنهى بولونيا الموسم في المركز الثامن وهو ما مكنه من الإنضمام إلى المنتخب الإيطالي المشارك في مونديال فرنسا 1998 إلى جانب ترشيحه للفوز بالكرة الذهبية في نفس العام.

9- جاي جاي أوكوشا

انضم أوكوشا لصفوف بولتون قادمًا من باريس سان جيرمان في عام 2002 وحتى 2006 ليسجل مع الفريق الإنجليزي 14 هدفًا في 126 مباراة.

وفي الوقت الذي كان يعاني في بولتون من خطر الهبوط للدرجة الأولى، أقنع سام ألارديس النجم النيجيري بالإنضمام للفريق على الرغم من كونه أغلى لاعب إفريقي عند إنضمامه إلى باريس سان جيرمان في عام 1998، وتحول أوكوشا إلى معشوق جماهير ملعب ريبوك بفضل مهارته العالية التي ساعدت الفريق على إنهاء الدوري 3 مرات في المراكز العشرة الأولى إلى جانب الوصول إلى نهائي كأس الرابطة.

10- أندريا بيرلو

إنتقل بيرلو من ميلان إلى يوفنتوس في عام 2011 وحتى 2015 مسجلًا 19 هدف في 164 مباراة توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات والسوبر الإيطالي مرتين إلى جانب لقب في كأس إيطاليا.

ووتعد صفقة بيرلو من أشهر الإنتقالات المجانية في التاريخ وذلك بعدما ظن ميلان أن بيرلو لم يعد قادرًا على العطاء ورفض الروسونيري التجديد له، لينضم بيرلو إلى أنطونيو كونتي ليتحول على مدار 4 سنوات أهم لاعب في فريق يوفنتوس الذي سيطر على الكرة الإيطالية ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2015.