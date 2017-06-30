حاول سرقة كابلات محول.. مصرع عاطل صعقا بالكهرباء في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي عاطل مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولته سرقة كابلات نحاس محول كهرباء، بحديقة أنطونيادس بمنطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوفاة شخص داخل غرفة محول كهرباء بحديقة أنطونيادس، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين وجود جثة المدعو"م. أ. س، 40 عامًا"، عاطل، مقيم عزبة النزهة بدائرة القسم، السابق اتهامه في 25 قضية، مصاب بحروق بالساعدين، وعُثر بجوار الغرفة على كيس بلاستيك بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية طولها 25 مترًا.

وقال المدعو "م. م. م" فني بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، في التحقيقات إن المذكور توفي نتيجة صعق تيار كهربائي له، أثناء محاولته سرقة كابلات نحاس من داخل الغرفة، مشيرًا إلى أن الأسلاك التي عُثر عليها بجوار الغرفة خاصة بالحديقة.

ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف، وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.