أخبار عاجلة

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل -
هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة" -
جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين -
بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ -
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
كندية تعثر على خاتمها الماسي الضائع منذ 13 سنة في "جزرة" -
سفير بريطانيا بليبيا: نعمل مع المبعوث الأممي لدعم الملف الليبي -
رئيس تشاد يُعفي رجال الأعمال المصريين من تأشيرة الدخول -
الخارجية تدين حادث الدهس في برشلونة -
بكري عن مد فترة الرئاسة: السيسي مش في دماغه الكلام ده (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حاول سرقة كابلات محول.. مصرع عاطل صعقا بالكهرباء في الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حاول سرقة كابلات محول.. مصرع عاطل صعقا بالكهرباء في الإسكندرية

02:42 م الجمعة 30 يونيو 2017

حاول سرقة كابلات محول.. مصرع عاطل صعقا بالكهرباء في الإسكندرية

مصرع عاطل صعقا بالكهرباء في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي عاطل مصرعه صعقًا بالكهرباء، أثناء محاولته سرقة كابلات نحاس محول كهرباء، بحديقة أنطونيادس بمنطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوفاة شخص داخل غرفة محول كهرباء بحديقة أنطونيادس، انتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين وجود جثة المدعو"م. أ. س، 40 عامًا"، عاطل، مقيم عزبة النزهة بدائرة القسم، السابق اتهامه في 25 قضية، مصاب بحروق بالساعدين، وعُثر بجوار الغرفة على كيس بلاستيك بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية طولها 25 مترًا.

وقال المدعو "م. م. م" فني بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، في التحقيقات إن المذكور توفي نتيجة صعق تيار كهربائي له، أثناء محاولته سرقة كابلات نحاس من داخل الغرفة، مشيرًا إلى أن الأسلاك التي عُثر عليها بجوار الغرفة خاصة بالحديقة.

ونقلت الجثة لمشرحة الإسعاف، وحُرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضَبَطَ زوجته تخونه مع شخصين.. فقتل الأول وفر الثاني هربًا بالغربية

    ضَبَطَ زوجته تخونه مع شخصين.. فقتل الأول وفر الثاني هربًا بالغربية

    أخبار
  • مصرع عامل وطفلة غرقا في الفيوم

    مصرع عامل وطفلة غرقا في الفيوم

    أخبار

  • "استغاثة" تنقذ عاطل في الإسكندرية

    أخبار
  • مصرع قائد

    مصرع قائد "توك توك" وابنه في تصادم بأسيوط

    أخبار

إعلان

13dd3989f6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

جامعة أسوان تطلق "قافلة الخير" إلى شلاتين.. الثلاثاء المقبل

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

هدية جديدة من محافظ الدقهلية لـ "عجوز العربة"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ

بالصور.. تشكيل مجالس شبابية لمعاونة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ