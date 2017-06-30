بالصور.. مفتي الجمهورية يفتتح مسجد "بن عفان" في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

افتتح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد بن عفان، بقرية ميت أبوخالد، التابعة لمركز ميت غمر، بحضور اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي السكرتير المساعد، وسعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، واللواء مجدي عنان سكرتير عام محافظة البحيرة.

وألقى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، وحملت عنوان "ماذا بعد رمضان فضل الأعمال الصالحة، وضرورة تمسك المسلم، بالصلاة والصوم والصدقات، وقيام الليل والصدق الذي هو من شيم المسلمين".

وأضاف زيادة خلال خطبته: أ"ن أحب الأعمال إلى الله أدومها، ورمضان جمع فينا كل خصال وأخلاق الإسلام، ويجب علينا أن نظل ممتثلين أوامر الله، مقتدين برسول الله، مجتمعين على مبادئ الخير والتكافل والتعاون والبر والتقوى لا على الإثم والعدوان، والأخذ بيد الفقراء والمساكين والأيتام".

وتابع وكيل وزارة الأوقاف في خطبته قائلًا: " نتألم أن نرى المساجد قل فيها عدد المصلين بعد رمضان، والصلاة لا يستغني عنها مؤمن حق لأنها كتاب موقوت كما قال الله، ولابد أن نحيي هذا الفرض في رمضان وغيره، ولا يستطيع مسلم حق، أن يستغني عن الصلاة".