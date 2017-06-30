الأمم المتحدة تنتقد مطالب بإغلاق قناة الجزيرة القطرية وتعتبرها "غير مقبولة"

جنيف - (د ب أ):

قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن مطالب دول عربية بإغلاق قناة الجزيرة التي يقع مقرها في قطر "هجوم غير مقبول على حق حرية الرأي والتعبير".

وقال كولفيل للصحفيين، في جنيف، إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر يجب أن ينخرطوا في نقاش عام ببساطة، إذا كانت لديهم مشكلة مع قوات التلفزيون الأجنبية.

وأضاف المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين: "إن الإصرار على إغلاق مثل هذه القنوات أمر استثنائي وغير مسبوق ومن الواضح أنه غير منطقي".

وحذر كولفيل من أنه إذا ما تم إغلاق قناة الجزيرة فسوف يشجع هذا دولا قوية أخرى على تقويض حرية التعبير.

كانت السعودية ومصر والبحرين والإمارات ،التي قطعت علاقاتها مع قطر متهمة أياها بدعم "الإرهاب" واتخاذ مواقف داعمة لإيران، قد تقدمت بسلسلة من الطلبات لتطبيع العلاقات مع الدوحة.

من جانبها ، نفت قطر هذا الاتهامات الموجهة إليها ، ووصفت المطالب بأنها "غير واقعية" و تهدف للحد من سيادتها